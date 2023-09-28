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"Загибель" командувача Чорноморського флоту РФ Соколова. Зеленський обіцяє уточнити факти

Этот материал также доступен на русском
28.09.2023, 14:46
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський пообіцяв уточнити факт можливої загибелі командувача Чорноморського флоту Росії адмірала Віктора Соколова. Про це він повідомив на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

За його словами, Україна використовує всі законні засоби для повернення тимчасово окупованих територій.

"Я обов'язково спитаю у відповідних наших органів", — сказав Зеленський після питання, чи може глава держави підтвердити нібито загибель Соколова.

22 вересня Сили оборони атакували штаб ЧФ РФ ракетами. Через два дні Сили спеціальних операцій заявили, що там нібито було знищено командувача флоту противника на Чорному морі. Загалом нібито ліквідовано 34 офіцери, ще 105 окупантів отримали поранення.

Підтвердити ліквідацію Соколова не зміг ні міністр оборони Рустем Умєров, ні Держдеп США. Глава МО сказав: "Якщо Соколов мертвий, це хороша новина для всіх".

27 вересня пропагандистське російське видання Звєзда, яке належить Міноборони країни-агресора, опублікувало низку відео, на яких Соколов нібито живий.

  • Прессекретарка Держдепу Карін Жан-П'єр повідомила, що бачила відео з командувачем ЧФ РФ, яке опублікували в Росії, проте їй "поки що нічого підтверджувати".
  • У мережі є багато відео з моментом та наслідками удару по штабу флоту окупантів.
  • Командувач Таврійського напрямку заявив, що удари по тимчасово окупованому Криму, як і удар по штабу ЧФ РФ, важливі для успіху українського контрнаступу.

Читайте також: Kyiv Post: Командувача ЧФ Росії Соколова допомогли знищити незадоволені офіцери. Їх підкупили

Дмитро Гриниченко
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Володимир ЗеленськийкримвійнаСевастопольчорноморський флотвіктор соколов
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