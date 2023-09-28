"Гибель" командующего Черноморским флотом РФ Соколова. Зеленский обещает уточнить факты

Президент Владимир Зеленский пообещал уточнить факт возможной гибели командующего Черноморским флотом России адмирала Виктора Соколова. Об этом он сообщил на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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По его словам, Украина использует все законные средства для возвращения временно оккупированных территорий.

"Я обязательно спрошу у соответствующих наших органов", — сказал Зеленский после вопроса, может ли глава государства подтвердить якобы гибель Соколова.

22 сентября Силы обороны атаковали штаб ЧФ РФ ракетами. Через два дня Силы специальных операций заявили, что там якобы был уничтожен командующий флотом противника на Черном море. В общей сложности якобы ликвидированы 34 офицера, еще 105 оккупантов получили ранения.

Подтвердить ликвидацию Соколова не смог ни министр обороны Рустем Умеров, ни Госдеп США. Глава МО сказал: "Если Соколов мертв, это хорошая новость для всех".

27 сентября пропагандистское российское издание Звезда, принадлежащее Минобороны страны-агрессора, опубликовало ряд видео, на которых Соколов якобы жив.

Пресс-секретарь Госдепа Карин Жан-Пьер сообщила, что видела видео с командующим ЧФ РФ, которое опубликовали в России, однако ей "пока нечего подтверждать".

В сети есть много видео с моментом и последствиями удара по штабу флота оккупантов.

Командующий Таврическим направлением заявил, что удары по временно оккупированному Крыму, как и удар по штабу ЧФ РФ, важны для успеха украинского контрнаступления.

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