Путин назначил нового командующего Черноморским флотом: ему грозит пожизненное в Украине
Глава Минобороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу объявил о назначении нового командующего Черноморским флотом – им стал вице-адмирал Сергей Пинчук. Об этом указе российского диктатора Владимира Путина Шойгу сообщил во время ведомственного совещания.
С октября 2021 года Пинчук был начальником штаба – первым заместителем командующего ЧФ России.
С 28 февраля 2022 года он находится под персональными санкциями Евросоюза – из-за российской полномасштабной агрессии.
1 марта 2024 года Пинчук вместе с заместителем командующего Дальней авиацией РФ Олегом Пчелой получил подозрение от Службы безопасности Украины: оба отдавали приказы на осуществление ракетных ударов по гражданской и критической инфраструктуре Украины.
В частности, по данным спецслужбы, они являются одними из организаторов массированных ракетных ударов по Украине с 10 октября 2022 по январь 2023 года – атак по энергетической инфраструктуре, во время которых оккупанты применили десятки ракет Х-101, 3М14 "Калибр" и Х-22.
Тогда из-за атак россиян погибли более 50 мирных жителей, еще более 110 получили тяжелые раненых, а среди погибших и госпитализированных были малолетние дети, акцентирует СБУ.
Ведомство отмечает, что Пинчук также приказал заминировать морской путь от Босфора до Одессы, чтобы заблокировать "зерновой коридор", а еще лично командовал атаками по припортовой инфраструктуре и прибрежным объектам агропромышленного комплекса Украины.
Пинчуку и Пчеле грозит пожизненное по статье о военных преступлениях.
- В середине февраля российские пропагандисты стали сообщать об увольнении предыдущего командующего ЧФ России Виктора Соколова. Тот возглавлял этот флот оккупантов с 14 сентября 2022-го. С начала большой войны ЧФ потерял по меньшей мере 20% своего состава благодаря успешным украинским ударам.
- "Известным" Соколов стал после ракетного удара по штабу ЧФ во временно оккупированном Севастополе в сентябре 2023-го. Тогда командование ССО утверждало, что Соколов погиб в здании, но впоследствии он появился по видеосвязи на заседании Минобороны РФ. ССО и президент пообещали уточнить данные. Впрочем, отмечало ГУР, после этого удара с Соколовым было "точно не все в порядке".
- 5 марта суд в Гааге выдал ордера на арест командующих Дальней авиацией России и тогдашним Черноморским флотом. Сергею Кобылашу и Соколову инкриминируют преступления, совершенные "по меньшей мере с 10 октября 2022 года по меньшей мере 9 марта 2023 года".
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