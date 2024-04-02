Путин назначил нового командующего Черноморским флотом: ему грозит пожизненное в Украине

Был одним из организаторов массовых атак по энергетике осенью-зимой с 2022 по 2023 год и отдал приказ заминировать "зерновой коридор", сообщала СБУ

Сергей Пинчук (Фото: ресурс оккупантов)

Глава Минобороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу объявил о назначении нового командующего Черноморским флотом – им стал вице-адмирал Сергей Пинчук. Об этом указе российского диктатора Владимира Путина Шойгу сообщил во время ведомственного совещания.

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С октября 2021 года Пинчук был начальником штаба – первым заместителем командующего ЧФ России.

С 28 февраля 2022 года он находится под персональными санкциями Евросоюза – из-за российской полномасштабной агрессии.

1 марта 2024 года Пинчук вместе с заместителем командующего Дальней авиацией РФ Олегом Пчелой получил подозрение от Службы безопасности Украины: оба отдавали приказы на осуществление ракетных ударов по гражданской и критической инфраструктуре Украины.

В частности, по данным спецслужбы, они являются одними из организаторов массированных ракетных ударов по Украине с 10 октября 2022 по январь 2023 года – атак по энергетической инфраструктуре, во время которых оккупанты применили десятки ракет Х-101, 3М14 "Калибр" и Х-22.

Тогда из-за атак россиян погибли более 50 мирных жителей, еще более 110 получили тяжелые раненых, а среди погибших и госпитализированных были малолетние дети, акцентирует СБУ.

Ведомство отмечает, что Пинчук также приказал заминировать морской путь от Босфора до Одессы, чтобы заблокировать "зерновой коридор", а еще лично командовал атаками по припортовой инфраструктуре и прибрежным объектам агропромышленного комплекса Украины.

Пинчуку и Пчеле грозит пожизненное по статье о военных преступлениях.

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