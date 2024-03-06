Ордери на арешт Кобилаша та Соколова. США: Підтримуємо міжнародні розслідування звірств РФ

5 березня суд в Гаазі видав ордери на арешт командувачів Дальньої авіації Росії та Чорноморського флоту

Метью Міллер (Фото: скриншот з відео)

Речник Державного департаменту США Метью Міллер висловився щодо рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо ордерів на арешт командувачів дальньої авіації та Чорноморського флоту РФ – генералів Сергія Кобилаша і Віктора Соколова. Він наголосив, що США підтримують низку міжнародних розслідування, включно з тим, яке проводить МКС.

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"Ми бачили новину про те, що МКС видав ордери на арешт Сергія Кобилаша та Віктора Соколова за ймовірні воєнні злочини та злочини проти людяності. США підтримують низку міжнародних розслідувань звірств РФ в Україні, включно з тим, що проводить МКС", – зазначив Міллер.

Водночас речник Держдепу наголосив, що США не впливають на кожне рішення та розвиток подій в межах цих розслідувань.

Вчора суд в Гаазі видав ордери на арешт командувачів Дальньої авіації Росії та Чорноморського флоту. Росіянам інкримінують злочини, вчинені "щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року".

Вчора суд в Гаазі видав ордери на арешт командувачів Дальньої авіації Росії та Чорноморського флоту. Росіянам інкримінують злочини, вчинені "щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року". За інформацією МКС, Кобилаш і Соколов несуть особисту відповідальність за злочини у вигляді нападу на цивільні об’єкти, заподіяння надмірної випадкової шкоди цивільним особам або пошкодження цивільних об’єктів, а також злочин проти людяності.

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