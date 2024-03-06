Ордера на арест Кобылаша и Соколова. США: Поддерживаем расследования зверств РФ

5 марта суд в Гааге выдал ордера на арест командующих Дальней авиации России и Черноморского флота

Мэтью Миллер (Фото: скриншот с видео)

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер высказался по поводу решения Международного уголовного суда (МУС) по поводу ордеров на арест командующих дальней авиации и Черноморским флотом РФ – генералов Сергея Кобылаша и Виктора Соколова. Он подчеркнул, что США поддерживают ряд международных расследований, включая проводимое МУС.

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"Мы видели новость о том, что МУС выдал ордера на арест Сергея Кобылаша и Виктора Соколова за вероятные военные преступления и преступления против человечности. США поддерживают ряд международных расследований зверств РФ в Украине, включая то, что проводит МУС", – отметил Миллер.

В то же время представитель Госдепа подчеркнул, что США не влияют на каждое решение и развитие событий в рамках этих расследований.

Вчера суд в Гааге выдал ордера на арест командующих Дальней авиацией России и Черноморского флота. Россиянам инкриминируют преступления, совершенные "по меньшей мере с 10 октября 2022 года по меньшей мере 9 марта 2023 года".

Вчера суд в Гааге выдал ордера на арест командующих Дальней авиацией России и Черноморского флота. Россиянам инкриминируют преступления, совершенные "по меньшей мере с 10 октября 2022 года по меньшей мере 9 марта 2023 года". По информации МУС, Кобылаш и Соколов несут личную ответственность за преступления в виде нападения на гражданские объекты, причинение чрезмерного случайного ущерба гражданским лицам или повреждение гражданских объектов, а также преступления против человечности.

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