HIMARS вдарив по батальйону з Чувашії: вбито комбата і десятки окупантів – РС

Батальйон мобілізованих окупантів з республіки Чувашія РФ був обстріляний Силами оборони з HIMARS на Запорізькому напрямку: його командир загинув, є десятки загиблих та поранених загарбників. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода "Idel.Реалії" з посиланням на інших окупантів з регіону.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Раніше про обстріл окупантів з Чувашії повідомляли російські ЗМІ та Telegram-канали, офіційні особи окупантів називали ці повідомлення "інформаційною атакою" і закликали не вірити "фейкам".

Зокрема, у соцмережах публікували відео, на якому загарбник показує спалену вщент російську техніку і заявляє, що це була вантажівка КАМАЗ з особовим складом.

Проєкт зв'язався з кількома загарбниками з Чувашії, котрих мобілізували восени минулого року, у розмові вони підтвердили інформацію про обстріл та показали відео з місця подій.

"На одному з досі не опублікованих відео (воно є в розпорядженні редакції "Idel.Реалії") чорні поліетиленові мішки, підписані прізвищами та іменами загиблих військових, також видно частини тіл, висунуті з них. На запитання кореспондента про те, що саме зображено на відео, російський військовий відповів: "Страшні кадри, не публікуйте їх", – пише видання.

Один з окупантів заявив, що батальйон мобілізованих з Чувашії на Запорізькому напрямку потрапив під обстріл у неділю, 29 жовтня.

Інший загарбник, що підтвердив інформацію про обстріл, теж є уродженцем Чувашії, але воює на іншому напрямку і новини про обстріл отримав від інших окупантів, з якими тримає зв'язок через соцмережі, пише ЗМІ.

Також у російських соцмережах з'явилася інформація про загибель 29 жовтня командира добровольчого чуваського батальйону "Атãл" (з чуваської – "Волга") Владислава Матузаса.

Один з місцевих опозиційних чуваських Telegram-каналів "Сердитая Чувашия" заявив, що 29 жовтня під час підготовки до переїзду 1 батальйон 1251 мотострілецького полку потрапив під обстріл ракетами HIMARS: цей полк був сформований з мобілізованих мешканців Чувашії.

Цей самий ресурс з посиланням на "волонтерські чати" окупантів написав, що вбитими та пораненими можуть бути до 120 осіб, та опублікував імена поранених загарбників.

"Idel.Реалії" зв'язалося з близькими пораненого у Запорізькій області загарбника, за його даними, від обстрілу загинуло 47 окупантів з Чувашії.

Глава Чувашії сказав, що поширення таких даних є "інформаційною атакою", і заявив, що "можливі різниці ситуації".

Проєкт пише, що цей батальйон перебував у районі Ільченкового на південь від Новопрокопівки на Токмацькому напрямку Запорізької області.

Відстань від Ільченкового до лінії фронту – близько 2 км.

Чувашія – республіка в складі РФ, чуваші – тюркомовний народ, який налічує близько 1 800 000 осіб.

Аби опинитися на війні проти України, ці окупанти подолали понад 700 км:

На Бахмутському напрямку воїни 3 ОШБр взяли в полон командира добровольчого батальйону російської армії "Алга", створеного в Татарстані РФ.

Читайте думку: Башкортостан і Татарстан — ключ до розпаду Росії

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.