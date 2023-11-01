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HIMARS ударил по батальону из Чувашии: убиты комбат и десятки оккупантов – РС

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2023, 18:20
HIMARS ударил по батальону из Чувашии: убиты комбат и десятки оккупантов – РС - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Батальон мобилизованных оккупантов из республики Чувашия РФ был обстрелян Силами обороны из HIMARS на Запорожском направлении: его командир погиб, есть десятки погибших и раненых захватчиков. Об этом сообщает проект Радио Свобода "Idel.Реалии" со ссылкой на других оккупантов из региона.

Ранее об обстреле оккупантов из Чувашии сообщали российские СМИ и Telegram-каналы, официальные лица оккупантов называли эти сообщения "информационной атакой" и призывали не верить "фейкам".

В частности, в соцсетях публиковали видео, на котором захватчик показывает сожженную дотла российскую технику и заявляет, что это был грузовик КАМАЗ с личным составом.

Проект связался с несколькими захватчиками из Чувашии, мобилизованными осенью прошлого года, в разговоре они подтвердили информацию об обстреле и показали видео с места событий.

"На одном из до сих пор не опубликованных видео (оно есть в распоряжении редакции "Idel.Реалии") чёрные полиэтиленовые мешки, подписанные фамилиями и именами погибших военных, также видны части тел, высунутые из них. На вопрос корреспондента о том, что именно изображено на видео, российский военный ответил: "Страшные кадры, не публикуйте их"", – пишет издание.

Один из оккупантов заявил, что батальон мобилизованных из Чувашии на Запорожском направлении попал под обстрел в воскресенье, 29 октября.

Другой захватчик, подтвердивший информацию об обстреле, тоже является уроженцем Чувашии, но воюет на другом направлении и новости об обстреле получил от других оккупантов, с которыми держит связь через соцсети, пишет СМИ.

Также в российских соцсетях появилась информация о гибели 29 октября командира добровольческого чувашского батальона "Атãл" (с чувашского – "Волга") Владислава Матузаса.

Один из местных оппозиционных чувашских Telegram-каналов "Сердитая Чувашия" заявил, что 29 октября во время подготовки к переезду 1 батальон 1251 мотострелкового полка попал под обстрел ракетами HIMARS: этот полк был сформирован из мобилизованных жителей Чувашии.

Это же ресурс со ссылкой на "волонтерские чаты" оккупантов пишет, что убитыми и ранеными могут быть до 120 человек, и опубликовал имена раненых захватчиков.

"Idel.Реалии" связалось с близкими раненого в Запорожской области захватчика, по его данным от обстрела погибли 47 оккупантов из Чувашии.

Глава Чувашии сказал, что распространение таких данных является "информационной атакой" и заявил, что "возможны разные ситуации".

Проект пишет, что этот батальон находился в районе Ильченково к югу от Новопрокоповки на Токмакском направлении Запорожской области.

Расстояние от Ильченково до линии фронта – около 2 км.

Карта: Deepstate

Чувашия – республика в составе РФ, чуваши – тюркоязычный народ, насчитывающий около 1 800 000 человек.

Чтобы оказаться на войне против Украины, эти оккупанты преодолели более 700 км:

  • На Бахмутском направлении воины 3 ОШБр взяли в плен командира добровольческого батальона российской армии "Алга", созданного в Татарстане РФ.

Читайте мнение: Башкортостан и Татарстан – ключ к распаду России

Артём Джерипа
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Чувашиявойнарадио свободаHIMARSчувашиidel.реалии
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