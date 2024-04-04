Новий командувач ВМФ Росії може змінити підходи до застосування флоту – український каперанг

"Наші ВМС, Сили оборони, спецслужби показали зуби. І їм би [окупантам], як оборонятись, визначитися. Проте тривога така є", – каже Лакійчук

Олександр Моїсеєв (Фото: ресурс окупантів)

Призначення нового командувача Військово-морського флоту РФ Олександра Моїсеєва свідчить про незадоволення російського керівництва участю флоту у війні. Моїсеєв може мати нові підходи до застосування сил флоту, заявив у коментарі LIGA.net капітан першого рангу у відставці, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія 21" Павло Лакійчук.

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"Тут [у Чорноморському флоті] нічого не змінюється, хоча щось змінюється [загалом]. Тому що разом з командувачем ЧФ призначили нового командувача Військово-морського флоту Росії. Ним став екскомандувач Північним флотом [Моїсеєв]. Це свідчить про те, що, з одного боку, у військово-політичному керівництві Росії, у Кремлі, не задоволені взагалі результатами участі їхнього військового флоту в російсько-українській війні. А з іншого боку, "нова мітла" може мати нові підходи до застосування сил флоту", – заявив він.

За словами Лакійчука, наразі триває "тривожна пауза".

Щодо того, чому росіяни зараз не застосовують ракети "Калібр" проти України, експерт зазначив, що в окупантів може бути суто технічна проблема з їх виробництвом, а також й організаційна проблема.

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Він акцентував, що новий командувач ВМФ Росії є людиною, яка особисто й персонально несе відповідальність за ракетні удари по Україні.

Моїсеєв разом з командою оцінює обстановку й те, як можна змінити характер діяльності флоту, аби виконувати свої завдання, – це може призвести до зміни російської тактики у Чорному морі, зауважив Лакійчук.

"Хоча я не знаю, що вони можуть вигадати. Наші ВМС, Сили оборони, спецслужби показали зуби. І їм би [окупантам], як оборонятись, визначитися. Проте тривога така є", – підсумував аналітик.

До призначення у Північний флот Моїсеєв рік керував Чорноморським флотом загарбників.

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2 квітня голова Міноборони країни-агресора РФ оголосив про призначення нового командувача Чорноморського флоту – ним став віцеадмірал Пінчук.

Пінчук перебуває під персональними санкціями ЄС та є підозрюваним у справі СБУ за статтею про воєнні злочини – йому загрожує довічне в Україні.

На думку військового оглядача Олександра Коваленка, заміна командувача російського Чорноморського флоту "нічого не змінює" ані для України, ані для окупантів: проблема росіян полягає у технологічній та тактичній складовій у протидії морським дронам та повітряним загрозам.

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