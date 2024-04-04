Новый командующий ВМФ РФ может изменить подходы к применению флота – украинский каперанг

"Наши ВМС, Силы обороны, спецслужбы показали зубы. И им бы [россиянам], как обороняться, определиться. Но тревога такая есть", – сказал Лакийчук

Александр Моисеев (Фото: ресурс оккупантов)

Назначение нового командующего Военно-морским флотом РФ Александра Моисеева свидетельствует о недовольстве российского руководства участием флота в войне. Моисеев может иметь новые подходы к применению сил флота, заявил LIGA.net капитан первого ранга в отставке, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук.

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"Здесь [в Черноморском флоте] ничего не меняется, хотя что-то меняется [в общем]. Потому что вместе с командующим ЧФ назначили нового командующего Военно-морским флотом России. Им стал экс-командующий Северным флотом [Моисеев]. Это свидетельствует о том, что, с одной стороны в военно-политическом руководстве России, в Кремле, не довольны вообще результатами участия их военного флота в российско-украинской войне. А с другой стороны, "новая метла" может иметь новые подходы к применению сил флота", – заявил он.

По словам Лакийчука, сейчас продолжается "тревожная пауза".

Относительно того, почему россияне сейчас не применяют ракеты "Калибр" против Украины, эксперт отметил, что у оккупантов может быть сугубо техническая проблема с их производством, а также организационная проблема.

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Он подчеркнул, что новый командующий ВМФ России является человеком, лично и персонально несущим ответственность за ракетные удары по Украине.

Моисеев вместе с командой оценивает обстановку и то, как можно изменить характер деятельности флота, чтобы выполнять свои задачи – это может привести к изменению российской тактики в Черном море, отметил Лакийчук.

"Хотя я не знаю, что они могут придумать. Наши ВМС, Силы обороны, спецслужбы показали зубы. И им бы [оккупантам], как обороняться, определиться. Однако тревога такая есть", – подытожил аналитик.

До назначения в Северный флот Моисеев год руководил Черноморским флотом захватчиков.

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2 апреля глава Минобороны страны-агрессора РФ объявил о назначении нового командующего Черноморским флотом – им стал вице-адмирал Пинчук.

Пинчук находится под персональными санкциями ЕС и подозревается в деле СБУ по статье о военных преступлениях – ему грозит пожизненное в Украине.

По мнению военного обозревателя Александра Коваленко, замена командующего российским Черноморским флотом "ничего не меняет" ни для Украины, ни для оккупантов: проблема россиян заключается в технологической и тактической составляющей в противодействии морским дронам и воздушным угрозам.

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