Буданов: Росія накопичувала "Калібри". Вони абсолютно готові до застосування

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив в ефірі національного телемарафону, що росіяни накопичували крилаті ракети "Калібр", ймовірно, найближчим часом ворог вдарить ними по Україні.

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"Калібри накопичувалися весь цей період. Вони абсолютно готові до застосування", – сказав він.

Росія ухвалила рішення використовувати ракети Х-101 замість "Калібрів", оскільки ті, за його словами, є ефективнішими.

"Найближчим часом, я думаю, ми знову побачимо "Калібри", тому що кількість Х-101 значно скоротилася <...> Є нормативно-правові акти, документи, рішення. Ворогу потрібно було поновити запас ракет флоту, бо вони значно на той час скоротилися. Це завдання вони виконали. Тобто зараз вони технічно готові до їх застосування. Поки флот накопичував свої ракети, Повітряно-космічні сили РФ використовували Х-101", – пояснив начальник української розвідки.

У ніч проти 31 березня російські окупаційні війська атакували ударними безпілотниками енергетичну інфраструктуру в Одеській області та агропідприємство в Херсонській.

У Львівській ОВА повідомили, що російські окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури. За даними адміністрації, це той самий об'єкт, який був ціллю 24 та 29 березня.

Внаслідок падіння уламків російської повітряної цілі у Рівненській області пошкоджено електроопору та акушерський пункт.

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