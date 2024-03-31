Буданов: Россия накапливала "Калибры". Они абсолютно готовы к применению

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил в эфире национального телемарафона, что россияне накапливали крылатые ракеты "Калибр", предположительно, в ближайшее время враг ударит ими по Украине.

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"Калибры накапливались весь этот период. Они абсолютно готовы к применению", – сказал он.

Россия приняла решение использовать ракеты Х-101 вместо "Калибров", поскольку те, по его словам, более эффективны.

"В ближайшее время, я думаю, мы снова увидим "Калибры", потому что количество Х-101 значительно сократилось <...> Есть нормативно-правовые акты, документы, решения. Врагу нужно было восстановить запас ракет флота, потому что они значительно к тому времени сократились. Эту задачу они выполнили. То есть, сейчас они технически готовы к их применению. Пока флот накапливал свои ракеты, Воздушно-космические силы РФ использовали Х-101", – объяснил начальник украинской разведки.

В ночь на 31 марта российские оккупационные войска атаковали ударными беспилотниками энергетическую инфраструктуру в Одесской области и агропредприятие в Херсонской.

Во Львовской ОВА сообщили, что российские оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры. По данным администрации, это тот же объект, который был целью 24 и 29 марта.

В результате падения обломков российской воздушной цели в Ровенской области повреждены электросопротивление и акушерский пункт.

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