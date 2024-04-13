Россия бросает на фронт Тихоокеанский флот. ВМС: Снаряд убивает одинаково зэков и морпехов

Спикер ВМС Плетенчук отметил, что для Украины это сюрпризом не станет, и напомнил, что было с российской арктической бригадой морской пехоты

Дмитрий Плетенчук (Фото - facebook.com Taclbery)

Вовлечение Россией в войну личного состава Тихоокеанского флота ничего не меняет для Украины, так как снаряды одинаково убивают любых оккупантов – как бывших заключенных, так и морпехов. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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12 апреля Главное управление разведки Минобороны сообщило, что для восполнения санитарных и безвозвратных потерь Россия решила перевести 2400 оккупантов из Тихоокеанского флота РФ и 11-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны на войну против Украины.

Отвечая на вопрос, эффективно ли для РФ использование таких сил для наземных операций, Плетенчук напомнил, что государство-агрессор уже привлекало к войне арктическую бригаду морской пехоты – при том "с уникальной техникой", которая в результате "прекрасно горела" на юге Украины после работы 406-й артиллерийской бригады.

"Для нас – ничего нового на самом деле. 155-мм снаряду все равно – морпех это или зек из [Группы] Вагнера. Убивает их примерно одинаково", – сказал спикер ВМС.

Он отметил, что у этих военных может быть несколько лучшая подготовка, но на фоне того, что война длится уже 11-й год, "каким-то сюрпризом" для Украины это не будет.

Кроме того, как отметил Плетенчук, таким образом Россия оставляет оголенными некоторые другие свои границы.

30 марта британская разведка сообщила, что Россия, вероятно, мобилизует в ряды оккупантов по 30 000 человек ежемесячно для восполнения потерь в живой силе.

3 апреля Зеленский заявил, что россияне планируют набрать 300 000 дополнительных военных к началу лета. Тем не менее, по его словам, Украина не нуждается в призыве 500 000 бойцов, как это было обсуждено ранее.

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