ВМС ЗСУ: Сили оборони могли вразити російський розвідувальний корабель "Іван Хурс"

Спікер Дмитро Плетенчук заявив, що інформація поки остаточно не підтверджена

"Іван Хурс" (Фото: російські пропагандисти)

Під час атаки Сил оборони на Севастополь 24 березня, імовірно, було підбито російський розвідувальний корабель "Іван Хурс". Про це в ефірі Радіо Свободи повідомив речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.

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"Є така підозра, що, скоріш за все, він теж отримав пошкодження. Як тільки ми зберемо всю інформацію з різноманітних джерел і верифікуємо, тоді зможемо нею оперувати як фактом", – сказав він.

З тією ж інформацією виступили російські Telegram-канали. За їхніми даними, в "Івана Хурса" влучили нібито дві ракети.

ДОВІДКА "Іван Хурс" – розвідувальний корабель, призначений для забезпечення зв'язку та управління флотом, ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби, стеження за компонентами системи ПРО. Це один із найсучасніших і рідкісних кораблів російського флоту. "Іван Хурс" прийняли до складу ВМС РФ у червні 2018 року.



Торік Сили оборони вже "Іван Хурс" – розвідувальний корабель, призначений для забезпечення зв'язку та управління флотом, ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби, стеження за компонентами системи ПРО. Це один із найсучасніших і рідкісних кораблів російського флоту. "Іван Хурс" прийняли до складу ВМС РФ у червні 2018 року.Торік Сили оборони вже вражали "Івана Хурса". Це сталося 24 травня.

Речник ВМС заявив, що Сили оборони можуть підтвердити ураження двох великих десантних кораблів загарбників – "Ямала" та "Азову".

За словами Плетенчука, один з них "одразу відправився на ремонт". Імовірно, йдеться про ВДК "Ямал".

Раніше Головне управління розвідки зазначало, що саме він зазнав критичних пошкоджень.

24 березня 2024 року генеральний штаб ЗСУ повідомив, що внаслідок нічної ракетної атаки по тимчасово окупованому Севастополю було завдано значних збитків Чорноморському флоту РФ.

За даними військових, Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі.

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