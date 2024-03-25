ВМС ЗСУ: Сили оборони могли вразити російський розвідувальний корабель "Іван Хурс"
"Іван Хурс" (Фото: російські пропагандисти)

Під час атаки Сил оборони на Севастополь 24 березня, імовірно, було підбито російський розвідувальний корабель "Іван Хурс". Про це в ефірі Радіо Свободи повідомив речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.

"Є така підозра, що, скоріш за все, він теж отримав пошкодження. Як тільки ми зберемо всю інформацію з різноманітних джерел і верифікуємо, тоді зможемо нею оперувати як фактом", – сказав він.

З тією ж інформацією виступили російські Telegram-канали. За їхніми даними, в "Івана Хурса" влучили нібито дві ракети.

ДОВІДКА
"Іван Хурс" – розвідувальний корабель, призначений для забезпечення зв'язку та управління флотом, ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби, стеження за компонентами системи ПРО. Це один із найсучасніших і рідкісних кораблів російського флоту. "Іван Хурс" прийняли до складу ВМС РФ у червні 2018 року.

Торік Сили оборони вже вражали "Івана Хурса". Це сталося 24 травня.

Речник ВМС заявив, що Сили оборони можуть підтвердити ураження двох великих десантних кораблів загарбників – "Ямала" та "Азову".

За словами Плетенчука, один з них "одразу відправився на ремонт". Імовірно, йдеться про ВДК "Ямал". 

Раніше Головне управління розвідки зазначало, що саме він зазнав критичних пошкоджень.

  • 24 березня 2024 року генеральний штаб ЗСУ повідомив, що внаслідок нічної ракетної атаки по тимчасово окупованому Севастополю було завдано значних збитків Чорноморському флоту РФ.
  • За даними військових, Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі.

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