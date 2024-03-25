Розвідка: ВДК "Ямал" критично пошкоджено, окупанти безперервно відкачують з нього воду
Російський великий десантний корабель "Ямал" зазнав суттєвих пошкоджень під час удару Збройних Сил України по тимчасово окупованому Севастополю 24 березня. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.
За даними розвідників, був атакований 13-й судноремонтний завод ЧФ РФ у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель ворога "Ямал".
За оцінками ГУР, корабель критично пошкоджений: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт.
Окупанти безперервно відкачують воду з ураженого ВДК, який брав участь в окупації Криму, а з 2017-го до 2023 року був на ремонті, додали в розвідці.
Якщо пошкодження великих десантних кораблів росіян "Ямал" та "Азов" у тимчасово окупованому Севастополі будуть серйозними, то це стане "суттєвою черговою втратою" для окупантів, повідомляв раніше спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
- 24 березня 2024 року генеральний штаб ЗСУ повідомив, що внаслідок нічної ракетної атаки по тимчасово окупованому Севастополю було завдано значних збитків Чорноморському флоту РФ.
- За даними військових, Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.
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