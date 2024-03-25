Розвідка: ВДК "Ямал" критично пошкоджено, окупанти безперервно відкачують з нього воду

За оцінками ГУР, корабель критично пошкоджений: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт

ВДК ''Ямал'' (Фото: ресурси російських пропагандистів)

Російський великий десантний корабель "Ямал" зазнав суттєвих пошкоджень під час удару Збройних Сил України по тимчасово окупованому Севастополю 24 березня. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

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За даними розвідників, був атакований 13-й судноремонтний завод ЧФ РФ у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель ворога "Ямал".

За оцінками ГУР, корабель критично пошкоджений: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт.

Окупанти безперервно відкачують воду з ураженого ВДК, який брав участь в окупації Криму, а з 2017-го до 2023 року був на ремонті, додали в розвідці.

Якщо пошкодження великих десантних кораблів росіян "Ямал" та "Азов" у тимчасово окупованому Севастополі будуть серйозними, то це стане "суттєвою черговою втратою" для окупантів, повідомляв раніше спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

24 березня 2024 року генеральний штаб ЗСУ повідомив, що внаслідок нічної ракетної атаки по тимчасово окупованому Севастополю було завдано значних збитків Чорноморському флоту РФ.

За даними військових, Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

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