Разведка: БДК "Ямал" критически поврежден, оккупанты непрерывно откачивают из него воду
Российский большой десантный корабль "Ямал" получил серьезные повреждения во время удара Вооруженных Сил Украины по временно оккупированному Севастополю 24 марта. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
По данным разведчиков, был атакован 13-й судоремонтный завод ЧФ РФ в Севастополе, где среди прочего был пришвартован большой десантный корабль врага "Ямал".
По оценкам ГУР, корабль критически поврежден: пробоина в верхней палубе привела к крену на правый борт.
Оккупанты непрерывно откачивают воду из пораженного БДК, который участвовал в оккупации Крыма, а с 2017-го по 2023 год находился на ремонте, добавили в разведке.
Если повреждения больших десантных кораблей россиян "Ямал" и "Азов" во временно оккупированном Севастополе будут серьезными, это станет "существенной очередной потерей" для оккупантов, сообщал ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
- 24 марта 2024 года генеральный штаб ВСУ сообщил, что в результате ночной ракетной атаки по временно оккупированному Севастополю был нанесен значительный ущерб Черноморскому флоту РФ.
- По данным военных, Силы обороны поразили крупные десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.
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