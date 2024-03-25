Разведка: БДК "Ямал" критически поврежден, оккупанты непрерывно откачивают из него воду

По оценкам ГУР, корабль критически поврежден: пробоина в верхней палубе обусловила крен на правый борт

БДК ''Ямал'' (Фото: ресурсы российских пропагандистов)

Российский большой десантный корабль "Ямал" получил серьезные повреждения во время удара Вооруженных Сил Украины по временно оккупированному Севастополю 24 марта. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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По данным разведчиков, был атакован 13-й судоремонтный завод ЧФ РФ в Севастополе, где среди прочего был пришвартован большой десантный корабль врага "Ямал".

По оценкам ГУР, корабль критически поврежден: пробоина в верхней палубе привела к крену на правый борт.

Оккупанты непрерывно откачивают воду из пораженного БДК, который участвовал в оккупации Крыма, а с 2017-го по 2023 год находился на ремонте, добавили в разведке.

Если повреждения больших десантных кораблей россиян "Ямал" и "Азов" во временно оккупированном Севастополе будут серьезными, это станет "существенной очередной потерей" для оккупантов, сообщал ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

24 марта 2024 года генеральный штаб ВСУ сообщил, что в результате ночной ракетной атаки по временно оккупированному Севастополю был нанесен значительный ущерб Черноморскому флоту РФ.

По данным военных, Силы обороны поразили крупные десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.

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