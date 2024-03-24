ВМС об ударах по "Ямалу" и "Азову": Если сильно повреждены – во флоте останется три БДК

Дмитрий Плетенчук (Скриншот по видео)

Если повреждения больших десантных кораблей россиян "Ямал" и "Азов" во временно оккупированном Севастополе будут серьезными, это станет "существенной очередной потерей" для оккупантов. В таком случае в Черноморском флоте окупантов останется только три корабля такого типа, отметил спикер Военно-морских сил ВСУ в комментарии Суспільному.

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По его словам, сейчас происходит верификация повреждений и вообще данных об обстоятельствах применения вооружения Силами обороны.

"Можем лишь подтвердить, что было огневое поражение. В случае, если это серьезные повреждения двух больших десантных кораблей, это будет существенной очередной потерей. Потому что из 13 единиц, находившихся в начале полномасштабного вторжения, в строю оставалось лишь пять БДК, тогда останется всего три", — отметил Плетенчук.

Военный отметил, что фактически за последние две недели не было никакой активности захватчиков в Черном море – в частности, это связано с потерей патрульного корабля оккупантов "Сергей Котов" 5 марта.

Спикер сообщил, что россияне будут выходить в море и будут искать способы противодействия украинским системам поражения – захватчики пытаются восстанавливать активность, но "очень хило".