ВМС об ударах по "Ямалу" и "Азову": Если сильно повреждены – во флоте останется три БДК
Если повреждения больших десантных кораблей россиян "Ямал" и "Азов" во временно оккупированном Севастополе будут серьезными, это станет "существенной очередной потерей" для оккупантов. В таком случае в Черноморском флоте окупантов останется только три корабля такого типа, отметил спикер Военно-морских сил ВСУ в комментарии Суспільному.
По его словам, сейчас происходит верификация повреждений и вообще данных об обстоятельствах применения вооружения Силами обороны.
"Можем лишь подтвердить, что было огневое поражение. В случае, если это серьезные повреждения двух больших десантных кораблей, это будет существенной очередной потерей. Потому что из 13 единиц, находившихся в начале полномасштабного вторжения, в строю оставалось лишь пять БДК, тогда останется всего три", — отметил Плетенчук.
Военный отметил, что фактически за последние две недели не было никакой активности захватчиков в Черном море – в частности, это связано с потерей патрульного корабля оккупантов "Сергей Котов" 5 марта.
Спикер сообщил, что россияне будут выходить в море и будут искать способы противодействия украинским системам поражения – захватчики пытаются восстанавливать активность, но "очень хило".
- Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в результате ночной ракетной атаки по временно оккупированному Севастополю был нанесен значительный ущерб Черноморскому флоту РФ.
- По данным военных, Силы обороны поразили крупные десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.
- Глава Минобороны Британии Грант Шаппс заявил, что Черноморский флот РФ пока "функционально не активен", а Россия сейчас вынуждена ограничивать свой флот портом – и даже там ее корабли тонут.
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