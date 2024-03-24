ВМС про удари по "Ямалу" та "Азову": Якщо сильно пошкоджені – у флоті лишиться три ВДК

Дмитро Плетенчук (Скриншот з відео)

Якщо пошкодження великих десантних кораблів росіян "Ямал" та "Азов" у тимчасово окупованому Севастополі будуть серйозними, то це стане "суттєвою черговою втратою" для окупантів. У такому випадку у Чорноморському флоті окупантів лишиться лише три кораблі такого типу, зазначив речник Військово-морських сил ЗСУ у коментарі Суспільному.

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За його словами, зараз відбувається верифікація пошкоджень і взагалі даних стосовно обставин застосування озброєння Силами оборони.

"Можемо лише підтвердити, що було вогневе ураження. В разі, якщо це серйозні пошкодження двох великих десантних кораблів, це буде суттєвою черговою втратою. Тому що з 13 одиниць, що були в наявності на початку повномасштабного вторгнення, в строю залишалося лише п'ять ВДК, то тоді залишиться лише три", — зауважив Плетенчук.

Військовий зазначив, що фактично впродовж останніх двох тижнів не було жодної активності загарбників у Чорному морі – зокрема, це пов'язано з втратою патрульного корабля окупантів "Сергій Котов" 5 березня.

Речник повідомив, що наразі росіяни виходитимуть у море й шукатимуть способи протидії українським системам ураження – загарбники намагаються відновлювати активність, але "дуже кволо".