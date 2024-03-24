ВМС про удари по "Ямалу" та "Азову": Якщо сильно пошкоджені – у флоті лишиться три ВДК
Якщо пошкодження великих десантних кораблів росіян "Ямал" та "Азов" у тимчасово окупованому Севастополі будуть серйозними, то це стане "суттєвою черговою втратою" для окупантів. У такому випадку у Чорноморському флоті окупантів лишиться лише три кораблі такого типу, зазначив речник Військово-морських сил ЗСУ у коментарі Суспільному.
За його словами, зараз відбувається верифікація пошкоджень і взагалі даних стосовно обставин застосування озброєння Силами оборони.
"Можемо лише підтвердити, що було вогневе ураження. В разі, якщо це серйозні пошкодження двох великих десантних кораблів, це буде суттєвою черговою втратою. Тому що з 13 одиниць, що були в наявності на початку повномасштабного вторгнення, в строю залишалося лише п'ять ВДК, то тоді залишиться лише три", — зауважив Плетенчук.
Військовий зазначив, що фактично впродовж останніх двох тижнів не було жодної активності загарбників у Чорному морі – зокрема, це пов'язано з втратою патрульного корабля окупантів "Сергій Котов" 5 березня.
Речник повідомив, що наразі росіяни виходитимуть у море й шукатимуть способи протидії українським системам ураження – загарбники намагаються відновлювати активність, але "дуже кволо".
- Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що внаслідок нічної ракетної атаки по тимчасово окупованому Севастополю було завдано значних збитків Чорноморському флоту РФ.
- За даними військових, Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.
- Очільник Міноборони Британії Грант Шаппс заявив, що Чорноморський флот РФ наразі "функціонально не активний", а Росія зараз змушена обмежувати свій флот портом – і навіть там її кораблі тонуть.
Читайте також: Командувач ВМС: Росіяни пристосовуються – попередні методи атаки можуть не працювати