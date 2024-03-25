ВМС ВСУ: Силы обороны могли поразить российский разведывательный корабль "Иван Хурс"

Спикер Дмитрий Плетенчук заявил, что информация пока окончательно не подтверждена

"Иван Хурс" (Фото: российские пропагандисты)

Во время атаки Сил обороны на Севастополь 24 марта, предположительно, был подбит российский разведывательный корабль "Иван Хурс". Об этом в эфире Радио Свободы сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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"Есть такое подозрение, что, скорее всего, он тоже получил повреждения. Как только мы соберем всю информацию из различных источников и верифицируем, тогда сможем ею оперировать как фактом", – сказал он.

С этой же информацией выступили российские Telegram-каналы. По их данным, в "Ивана Хурса" попали якобы две ракеты.

СПРАВКА "Иван Хурс" – разведывательный корабль, предназначенный для обеспечения связи и управления флотом, ведения радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, слежения за компонентами системы ПРО. Это один из самых современных и редких кораблей русского флота. "Иван Хурс" приняли в состав ВМС РФ в июне 2018 года.



В прошлом году Силы обороны уже "Иван Хурс" – разведывательный корабль, предназначенный для обеспечения связи и управления флотом, ведения радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, слежения за компонентами системы ПРО. Это один из самых современных и редких кораблей русского флота. "Иван Хурс" приняли в состав ВМС РФ в июне 2018 года.В прошлом году Силы обороны уже поражали "Ивана Хурса". Это произошло 24 мая.

Спикер ВМС заявил, что Силы обороны могут подтвердить поражение двух больших десантных кораблей захватчиков – "Ямала" и "Азова".

По словам Плетенчука, один из них "сразу отправился на ремонт". Вероятно, речь идет о БДК "Ямал".

Ранее Главное управление разведки отмечало, что именно он получил критические повреждения.

24 марта 2024 года генеральный штаб ВСУ сообщил, что в результате ночной ракетной атаки по временно оккупированному Севастополю был нанесен значительный ущерб Черноморскому флоту РФ.

По данным военных, Силы обороны поразили большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.

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