ВМС ВСУ: Силы обороны могли поразить российский разведывательный корабль "Иван Хурс"
Во время атаки Сил обороны на Севастополь 24 марта, предположительно, был подбит российский разведывательный корабль "Иван Хурс". Об этом в эфире Радио Свободы сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук.
"Есть такое подозрение, что, скорее всего, он тоже получил повреждения. Как только мы соберем всю информацию из различных источников и верифицируем, тогда сможем ею оперировать как фактом", – сказал он.
С этой же информацией выступили российские Telegram-каналы. По их данным, в "Ивана Хурса" попали якобы две ракеты.
В прошлом году Силы обороны уже поражали "Ивана Хурса". Это произошло 24 мая.
Спикер ВМС заявил, что Силы обороны могут подтвердить поражение двух больших десантных кораблей захватчиков – "Ямала" и "Азова".
По словам Плетенчука, один из них "сразу отправился на ремонт". Вероятно, речь идет о БДК "Ямал".
Ранее Главное управление разведки отмечало, что именно он получил критические повреждения.
- 24 марта 2024 года генеральный штаб ВСУ сообщил, что в результате ночной ракетной атаки по временно оккупированному Севастополю был нанесен значительный ущерб Черноморскому флоту РФ.
- По данным военных, Силы обороны поразили большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.
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