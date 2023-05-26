В сети появилось видео, которое зафиксировало атаку дронов на российский корабль "Иван Хурс" с еще одного ракурса. Видео опубликовала УП, которая получила его у своих источников среди военных.

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На 32-секундном видео заснят корабль в море и две вспышки слева от него, одна – по корме судна.

24 мая минобороны России обвинило Украину в том, что ВСУ "атаковали тремя беспилотными быстроходными катерами корабль "Иван Хурс" Черноморского флота, выполняющий задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток".

На следующий день появилось видео, как украинский морской дрон поражает разведывательный корабль "Иван Хурс" ЧФ РФ.

СПРАВКА. "Иван Хурс" – разведывательный корабль, который предназначен для обеспечения связи и управления флотом, ведения радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, слежения за компонентами системы ПРО. Это один из самых современных и редких кораблей российского флота. "Иван Хурс" приняли в состав ВМС РФ в июне 2018 года.

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29 октября 2022 года надводные и воздушные дроны ударили по флоту РФ в Севастополе. LIGA.net писала разбор на тему этого прецедента.

писала разбор на тему этого прецедента. Ночью 24 апреля 2023 года во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Российские пропагандистские СМИ заявили об атаке надводных дронов на Черноморский флот РФ в Севастопольской бухте. Позже также появилось видео.

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