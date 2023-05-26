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Атака аквадронов на российский корабль "Иван Хурс". Есть вид с другого ракурса – видео УП видео

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2023, 14:40
[14:27] Пилипенко Євген
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В сети появилось видео, которое зафиксировало атаку дронов на российский корабль "Иван Хурс" с еще одного ракурса. Видео опубликовала УП, которая получила его у своих источников среди военных.

На 32-секундном видео заснят корабль в море и две вспышки слева от него, одна – по корме судна.

24 мая минобороны России обвинило Украину в том, что ВСУ "атаковали тремя беспилотными быстроходными катерами корабль "Иван Хурс" Черноморского флота, выполняющий задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток".

На следующий день появилось видео, как украинский морской дрон поражает разведывательный корабль "Иван Хурс" ЧФ РФ.

 

СПРАВКА. "Иван Хурс" – разведывательный корабль, который предназначен для обеспечения связи и управления флотом, ведения радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, слежения за компонентами системы ПРО. Это один из самых современных и редких кораблей российского флота. "Иван Хурс" приняли в состав ВМС РФ в июне 2018 года.

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  • 29 октября 2022 года надводные и воздушные дроны ударили по флоту РФ в Севастополе. LIGA.net писала разбор на тему этого прецедента.
  • Ночью 24 апреля 2023 года во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Российские пропагандистские СМИ заявили об атаке надводных дронов на Черноморский флот РФ в Севастопольской бухте. Позже также появилось видео.

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Наталья Медведева
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