У мережі з'явилося відео, яке зафіксувало атаку дронів на російський корабель "Іван Хурс" із ще одного ракурсу. Відео опублікувала УП, яка отримала його у своїх джерел серед військових.

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На 32-секундному відео знято корабель у морі та два спалахи зліва від нього, один – по кормі судна.

24 травня міноборони Росії звинуватило Україну в тому, що ЗСУ "атакували трьома безпілотними швидкохідними катерами корабель "Іван Хурс" Чорноморського флоту, який виконує завдання щодо забезпечення безпеки функціонування газових трубопроводів "Турецький потік" та "Блакитний потік".

Наступного дня з'явилося відео, як український морський дрон вражає розвідувальний корабель "Іван Хурс" ЧФ РФ.

ДОВІДКА. "Іван Хурс" – розвідувальний корабель, призначений для забезпечення зв'язку та управління флотом, ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби, стеження за компонентами системи ПРО. Це один із найсучасніших і рідкісних кораблів російського флоту. "Іван Хурс" прийняли до складу ВМС РФ у червні 2018 року.

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29 жовтня 2022 року надводні та повітряні дрони вдарили по флоту РФ у Севастополі. LIGA.net писала розбір на тему цього прецеденту.

писала розбір на тему цього прецеденту. Вночі 24 квітня 2023 року у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Російські пропагандистські ЗМІ заявили про атаку надводних дронів на Чорноморський флот РФ у Севастопольській бухті. Пізніше також з'явилось відео.

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