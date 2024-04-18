ЗРК С-400, РЛС та інше. Розвідка опублікувала перелік знищеної у Джанкої техніки росіян

Список знищеної техніки, як і кількість втрат серед особового складу ворога доповнюється та уточнюється, заявили у ГУР

ЗРК С-400 (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Під час атаки Сил оборони на російський аеродром у Джанкої було уражено чотири пускові установки С-400 та інше озброєння ворога. Відповідний перелік опублікувала пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

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Загалом українські бійці уразили:

→ чотири пускові установки ЗРК С-400;

→ три радіолокаційні станції;

→ пункт управління засобами ППО;

→ апаратуру спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".

"Кількість уражених або знищених об’єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюється", – додали розвідники.

В ніч проти 17 квітня у тимчасово окупованому Криму в місті Джанкой у районі військового аеродрому пролунали вибухи.

LIGA.net з’ясувала, що система Firms NASA, яка створена для виявлення великих пожеж, зафіксувала шість осередків займання на території аеродрому в Джанкої.

Згодом Зеленський підтвердив удар ЗСУ по військовому аеродрому в Джанкої та подякував військовим за роботу.

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