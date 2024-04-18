ЗРК С-400, РЛС и другое. ГУР опубликовало перечень уничтоженной в Джанкое техники россиян

Список уничтоженной техники, как и количество потерь среди личного состава врага, дополняется и уточняется, заявили в ГУР

ЗРК С-400 (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

При атаке Сил обороны на российский аэродром в Джанкое были поражены четыре пусковые установки С-400 и другое вооружение врага. Соответствующий перечень опубликовала пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

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В целом украинские бойцы поразили:

→ четыре пусковые установки ЗРК С-400;

→ три радиолокационные станции;

→ пункт управления средствами ПВО;

→ аппаратуру наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

"Количество пораженных или уничтоженных объектов авиации врага и численность потерь среди личного состава российской оккупационной армии уточняется", – добавили разведчики.

В ночь на 17 апреля во временно оккупированном Крыму в городе Джанкой в районе военного аэродрома раздались взрывы.

LIGA.net выяснила, что система Firms NASA, созданная для обнаружения крупных пожаров, зафиксировала шесть очагов возгорания на территории аэродрома в Джанкое.

Впоследствии Зеленский подтвердил удар ВСУ по военному аэродрому в Джанкое и поблагодарил военных за работу.

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