ЗРК С-400, РЛС и другое. ГУР опубликовало перечень уничтоженной в Джанкое техники россиян
При атаке Сил обороны на российский аэродром в Джанкое были поражены четыре пусковые установки С-400 и другое вооружение врага. Соответствующий перечень опубликовала пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.
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В целом украинские бойцы поразили:
→ четыре пусковые установки ЗРК С-400;
→ три радиолокационные станции;
→ пункт управления средствами ПВО;
→ аппаратуру наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".
"Количество пораженных или уничтоженных объектов авиации врага и численность потерь среди личного состава российской оккупационной армии уточняется", – добавили разведчики.
- В ночь на 17 апреля во временно оккупированном Крыму в городе Джанкой в районе военного аэродрома раздались взрывы.
- LIGA.net выяснила, что система Firms NASA, созданная для обнаружения крупных пожаров, зафиксировала шесть очагов возгорания на территории аэродрома в Джанкое.
- Впоследствии Зеленский подтвердил удар ВСУ по военному аэродрому в Джанкое и поблагодарил военных за работу.
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