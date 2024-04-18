Россия перемещает корабли-носители "Калибров" на Каспий – Зеленский

Зеленский заявил о "болезненных" потерях россиян в Крыму и перемещении кораблей оккупантов на Каспий

Запуск "Калибра" с российского корабля (Фото - Минобороны РФ)

Украинские удары по объектам россиян во временно оккупированном Крыму привели к "болезненным" потерям для агрессора, а корабли РФ перемещаются в Каспийское море из-за действий Сил обороны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после докладов от военных.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Зеленский отметил, что в рамках ежедневного отчета о ситуации безопасности был доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о текущей ситуации на поле боя и результатах удара по российским объектам в Крыму.

"Еще ждем окончательных данных, но уже понятно, что оккупанты понесли болезненные потери. Также, согласно докладам разведок, после наших действий в Черном море Россия перемещает корабли, в частности носители "Калибров", на Каспий", – сообщил президент.

По данным Главного управления разведки Минобороны, уже известно, что во время атаки Сил обороны на российский аэродром в Джанкое были поражены четыре пусковые установки С-400, три радиолокационные станции, пункт управления средствами ПВО, аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

В ночь на 17 апреля во временно оккупированном Крыму в городе Джанкой в районе военного аэродрома раздались взрывы. LIGA.net выяснила, что система Firms NASA, созданная для обнаружения крупных пожаров, зафиксировала шесть очагов возгорания на территории аэродрома.

выяснила, что система Firms NASA, созданная для обнаружения крупных пожаров, зафиксировала шесть очагов возгорания на территории аэродрома. Впоследствии Зеленский подтвердил удар ВСУ по аэродрому в Джанкое и поблагодарил военных за работу.

Читайте также: "Россия украла и использует в качестве мишени". ВМС – о судьбе украинских кораблей в Крыму