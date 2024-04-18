Россия перемещает корабли-носители "Калибров" на Каспий – Зеленский
Украинские удары по объектам россиян во временно оккупированном Крыму привели к "болезненным" потерям для агрессора, а корабли РФ перемещаются в Каспийское море из-за действий Сил обороны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после докладов от военных.
Зеленский отметил, что в рамках ежедневного отчета о ситуации безопасности был доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о текущей ситуации на поле боя и результатах удара по российским объектам в Крыму.
"Еще ждем окончательных данных, но уже понятно, что оккупанты понесли болезненные потери. Также, согласно докладам разведок, после наших действий в Черном море Россия перемещает корабли, в частности носители "Калибров", на Каспий", – сообщил президент.
По данным Главного управления разведки Минобороны, уже известно, что во время атаки Сил обороны на российский аэродром в Джанкое были поражены четыре пусковые установки С-400, три радиолокационные станции, пункт управления средствами ПВО, аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".
- В ночь на 17 апреля во временно оккупированном Крыму в городе Джанкой в районе военного аэродрома раздались взрывы. LIGA.net выяснила, что система Firms NASA, созданная для обнаружения крупных пожаров, зафиксировала шесть очагов возгорания на территории аэродрома.
- Впоследствии Зеленский подтвердил удар ВСУ по аэродрому в Джанкое и поблагодарил военных за работу.
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