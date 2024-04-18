В ночь на 17 апреля Вооруженные Силы Украины нанесли ракетные удары и поразили военные цели во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ и обнародовал видео пусков ракет и последствий атаки.

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По данным Генштаба, в результате атаки у врага "отминусовано" четыре пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-400, пункт управления средствами противовоздушной обороны, три радиолокационные станции и аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

Ранее такие данные по потерям оккупантов в результате удара по аэродрому в оккупированном Джанкое обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны.

В Генштабе отметили, что количество пораженных самолетов и личного состава противник тщательно скрывает.

В ночь на 17 апреля во временно оккупированном Крыму в городе Джанкой в районе военного аэродрома раздались взрывы.

LIGA.net выяснила, что система Firms NASA, созданная для обнаружения крупных пожаров, зафиксировала шесть очагов возгорания на территории аэродрома в Джанкое.

Впоследствии Зеленский подтвердил удар ВСУ по военному аэродрому в Джанкое и поблагодарил военных за работу.

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