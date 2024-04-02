Атака на електропідстанцію у Севастополі. Джерело: Об'єкт виведено з ладу

ГУР. Ілюстративне зображення (Фото: ОП)

Атака на об’єкти військової інфраструктури в окупованому Севастополі – це окрема операція Головного управління розвідки Міністерства оборони. Об'єкт, проти якого вона була спрямована, – виведений з ладу. Про це розповів співрозмовник LIGA.net у розвідці.

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"Успішна операція. Об'єкт, який був задіяний у живленні військової інфраструктури, виведений з ладу", – акцентував він.

Співрозмовник наголосив, що всі заяви окупаційної адміністрації про начебто несправність – "це традиційна брехня російської пропаганди і влади".

"Зрештою, ми це спостерігаємо навіть тоді, коли є об'єктивні підтвердження, зокрема фото чи відеодокази успішності тих чи інших операцій. Вони все одно намагаються все заперечувати", – зазначив він.

Навіть місцеве населення розуміє, що така інформація – це неправда, додав співрозмовник.

Вночі 2 квітня в тимчасово окупованому Севастополі представники української розвідки підірвали електропідстанцію.

Окупаційна влада заявила, що світло у містян зникало нібито через коротке замикання, а співрозмовник LIGA.net у правоохоронному органі наголосив, що такі заяви – це брехня.

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