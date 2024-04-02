Атака на электроподстанцию в Севастополе. Источник: Объект выведен из строя

ГУР. Иллюстративное изображение (Фото: ОП)

Атака на объекты военной инфраструктуры в оккупированном Севастополе – это отдельная операция Главного управления разведки Министерства обороны. Объект, против которого она была направлена, – выведен из строя. Об этом рассказал собеседник LIGA.net в разведке.

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"Успешная операция. Объект, который был задействован в питании военной инфраструктуры, выведен из строя", – акцентировал он.

Собеседник подчеркнул, что все заявления оккупационной администрации о якобы поломке – "это традиционная ложь российской пропаганды и власти".

"В конце концов, мы это наблюдаем даже тогда, когда есть объективные подтверждения, в том числе фото или видеодоказательства успешности тех или иных операций. Они все равно пытаются все отрицать", – отметил он.

Даже местное население понимает, что такая информация – это неправда, добавил собеседник.

Ночью 2 апреля во временно оккупированном Севастополе представители украинской разведки взорвали электроподстанцию.

Оккупационные власти заявили, что свет у горожан исчезал якобы из-за короткого замыкания, а собеседник LIGA.net в правоохранительном органе подчеркнул, что такие заявления – это ложь.

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