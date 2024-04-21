В Севастополе пожар в порту оккупанты заявили о ракетной атаке
Утром в воскресенье, 21 апреля, в Севастополе возник пожар в порту. Оккупанты заявили, что это следствие ракетной атаки, с украинской стороны официальной информации пока не было.
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"Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали", — написал в Telegram севастопольский гауляйтер Михаил Развожаев.
В севастопольских пабликах сообщается, что взрыв произошел около 8:40.
В соцсетях также появилось видео, как утверждается, с загоревшимся после атаки в Севастополе судном. "Ракета [попала] в пароход. Видишь, горит. Так что у меня сегодня второй день рождения", — говорит мужчина на видео.
- 2 апреля украинские военные вывели из строя электроподстанцию в Севастополе.
- В ночь на 17 апреля в результате удара по военному объекту в Джанкое удалось уничтожить, по данным Генштаба, четыре пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-400, пункт управления средствами противовоздушной обороны, три радиолокационные станции и аппаратуру наблюдения за воздушным пространством "Фундамент- М".