Появились фото последствий российского ракетного удара по Одессе
Фото: Силы обороны юга

Днем 21 апреля Россия нанесла ракетный удар по Одессе, в результате чего пострадали четыре человека. Силы обороны юга опубликовали фото с места.

Ранее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что ранения получили три человека и одна женщина.

Оккупанты ударили по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры, в результате чего взрывной волной и обломками ракеты повреждены частные дома. В одном упал потолок.

Фото: Сили оборони півдня
Фото: Силы обороны юга
Фото: Сили оборони півдня
Фото: Силы обороны юга
Фото: Сили оборони півдня
Фото: Силы обороны юга
Фото: Сили оборони півдня
Фото: Силы обороны юга

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