Появились фото последствий российского ракетного удара по Одессе

В результате удара пострадали три мужчины и женщина

Фото: Силы обороны юга

Днем 21 апреля Россия нанесла ракетный удар по Одессе, в результате чего пострадали четыре человека. Силы обороны юга опубликовали фото с места.

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Ранее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что ранения получили три человека и одна женщина.

Оккупанты ударили по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры, в результате чего взрывной волной и обломками ракеты повреждены частные дома. В одном упал потолок.

Фото: Силы обороны юга

Фото: Силы обороны юга

Фото: Силы обороны юга

Фото: Силы обороны юга

19 апреля 2024 года россияне атаковали порт "Южный" возле Одессы. Тогда целью стали два терминала по перевалке агропродукции, один из которых принадлежит сингапурской Дельта Уилмар.

Днем 20 апреля в результате очередного ракетного удара России по Одессе возникли пожары в частном секторе, были разрушены жилые дома.

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