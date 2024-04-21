Появились фото последствий российского ракетного удара по Одессе
Днем 21 апреля Россия нанесла ракетный удар по Одессе, в результате чего пострадали четыре человека. Силы обороны юга опубликовали фото с места.
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Ранее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что ранения получили три человека и одна женщина.
Оккупанты ударили по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры, в результате чего взрывной волной и обломками ракеты повреждены частные дома. В одном упал потолок.
- 19 апреля 2024 года россияне атаковали порт "Южный" возле Одессы. Тогда целью стали два терминала по перевалке агропродукции, один из которых принадлежит сингапурской Дельта Уилмар.
- Днем 20 апреля в результате очередного ракетного удара России по Одессе возникли пожары в частном секторе, были разрушены жилые дома.
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