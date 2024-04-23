Вночі Росія атакувала "шахедами" – Повітряні сили збили 15 з 16

Робота ППО (Фото: Telegram)

У ніч проти 23 квітня сили протиповітряної оборони збили 15 із 16 "шахедів" у межах чотирьох областей, якими російська армія атакувала Україну. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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"Цієї ночі захисниками неба збито 15 "шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях", — йдеться у повідомленні.

За даними Олещука, у ніч на 23 квітня російські окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Бєлгородської області та 16 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда (Крим) і Курської області.

Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби.

У ніч проти 23 квітня Росія вдарила "шахедами" по Одесі: внаслідок цього були пошкоджені будинки та сталася пожежа в житловому секторі. На місці було врятовано понад 30 людей, проте є і постраждалі, зокрема діти.

У Києві вночі силами та засобами протиповітряної оборони були знищені усі ворожі дрони-камікадзе, які війська РФ запустили для ударів по українській столиці.

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