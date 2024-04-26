Росія запустила ракети по Україні: тривога була у всіх областях

ППО (ілюстративне фото - Командування Повітряних сил ЗСУ)

Пізно ввечері 26 квітня Росія вчергове запустила ракети по Україні, на момент публікації новини тривогу оголошено у всіх областях.

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О 23:03 Повітряні сили повідомили про одну крилату ракету на Вінниччині у північно-західному напрямку і другу – у напрямку на Кропивницький. Пізніше відбулась зміна курсу на Черкащину.

О 23:18 Повітряні сили повідомили, що тепер ракета прямує на Білоцерківський район.

О 23:31 у ЗСУ попередили про загрозу пусків "Кинджалів".

О 23:41 на Івано-Франківщині було чутно звуки вибухів, повідомило Суспільне.

ДОПОВНЕНО О 00:00. Відбої у всіх областях.