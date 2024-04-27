В Украине была воздушная тревога: РФ атаковала крылатыми ракетами и поднимала МиГ-31К

МиГ-31 (Фото: EPA)

В ночь на 27 апреля Россия поднимала Ту-95МС и атаковала регионы крылатыми ракетами, а утром российские военные подняли в воздух истребитель МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал", – были зафиксированы пуски ракет в направлении Львовской области. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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Сигналы зазвучали около 03:40 сначала в северных областях, впоследствии также в Киеве и области, а позже – и во многих других регионах.

Первая тревога в ночь на 27 апреля была связана с ракетной опасностью, из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. В 03:52 Воздушные силы сообщали о ракете в Черниговской области курсом на Чернигов.

Военные информировали о ракете на севере Киевской области в западном направлении, а также в Житомирской области, курс юго-западный.

Позже военные проинформировали, что вражеские воздушные цели изменили курс на Винницкую область, летели в направлении Черкасской области, оттуда – направлялись курсом юго-восточным, кроме того, зафиксировано движение КР через Сумскую область в западном направлении.

Позже было зафиксировано изменение курса ракет, летевших в сторону Полтавской области, – уже на Днепропетровскую область. Российские ракеты маневрировали и изменяли курс. В частности, фиксировалась группа крылатых ракет на севере Киевской области в западном направлении, из Херсонской области в направлении Кривого Рога, а также в Житомирской области в юго-западную сторону.

Впоследствии были зафиксированы пуски "Кинжалов", в частности в сторону западных областей Украины.

Около 04:44 Польша подняла в воздух военную авиацию из-за новой волны ракетных ударов РФ по территории Украины.

В 06:03 был отбой ракетной опасности по областям.