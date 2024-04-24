У Харкові після нічного удару Росії шестеро постраждалих. З'явилися фото з місця

Фото: Офіс генпрокурора

Російські окупанти завдали двох ударів по Харкову, внаслідок чого поранень зазнали шестеро людей. Офіс генерального прокурора опублікував фото з місця.

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Близько 00:30 у Шевченківському районі Харкова відбулося влучання двох ракет на територію житлового комплексу. За попередніми даними прокуратури, Росія атакувала місто двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області.

Внаслідок чергової російської атаки постраждали троє чоловіків 33, 45, 53 років та стільки ж жінок 24, 45, 54 років.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що загалом пошкоджено 568 вікон та 33 автомобілі у Шевченківському районі.

"Влучання С-300 у землю, внаслідок чого пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення 3 багатоквартирних будинків, 2 офісних будівель, 3 нежитлових будинків, газову магістраль", – додав він.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: Суспільне Харків

Фото: Суспільне Харків

Фото: Суспільне Харків

22 квітня 2024 року окупанти завдали удару по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові.

Голова ОВА Синєгубов розповів, що російська армія поцілила по телевежі, загальна висота якої становила 250 м, ракетою Х-59: удар був на висоті близько 140 метрів.

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