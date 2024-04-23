Росія вдарила по телевежі в Харкові ракетою Х-59: в ОВА розповіли деталі удару – фото

Телевежа у Харкові (Фото: Telegram/Олег Синєгубов)

Внаслідок російського удару по телевежі – у Харкові, а також найближчих населених пунктах відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та акцентував, що удар було завдано ракетою Х-59.

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За даними Синєгубова, російська армія поцілила по телевежі, загальна висота якої становила 250 м, ракетою Х-59: удар був на висоті близько 140 метрів.

"Пошкоджені технічні приміщення. Фахівці аналізують ступінь пошкодження телевізійного обладнання", – розповів голова ОВА.

Телевежа у Харкові (Фото: Telegram/Олег Синєгубов)

Телевежа у Харкові (Фото: Telegram/Олег Синєгубов)

Синєгубов відзначив, що наразі харків'яни можуть під'єднати:

→ кабельне;

→ супутникове ТБ.

Також у регіоні продовжують роботу радіо, інтернет, мобільний зв'язок.

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17 квітня мер міста Ігор Терехов повідомив, що Харків ризикує стати "другим Алеппо", якщо США не погодять військову допомогу Україні на $60 млрд, щоб країна отримала системи протиповітряної оборони, необхідні для відбиття російських атак.

20 квітня російська армія вдарила по багатоповерхівці у Вовчанську Харківської області.

Ввечері 21 квітня у передмісті Харкова пролунав вибух, 19-річний чоловік отримав поранення.

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