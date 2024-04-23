Росія вдарила по телевежі в Харкові ракетою Х-59: в ОВА розповіли деталі удару – фото
Внаслідок російського удару по телевежі – у Харкові, а також найближчих населених пунктах відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та акцентував, що удар було завдано ракетою Х-59.
За даними Синєгубова, російська армія поцілила по телевежі, загальна висота якої становила 250 м, ракетою Х-59: удар був на висоті близько 140 метрів.
"Пошкоджені технічні приміщення. Фахівці аналізують ступінь пошкодження телевізійного обладнання", – розповів голова ОВА.
Синєгубов відзначив, що наразі харків'яни можуть під'єднати:
→ кабельне;
→ супутникове ТБ.
Також у регіоні продовжують роботу радіо, інтернет, мобільний зв'язок.
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