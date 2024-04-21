У передмісті Харкова пролунав вибух. Щонайменше одну людину поранено

Харків (Ілюстративне фото)

Ввечері 21 квітня у передмісті Харкова пролунав вибух, мер міста Ігор Терехов заявив, що одна людина, попередньо, дістала поранень.

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"У Харкові було чутно вибух. Попередньо – на околиці міста. За інформацією, що потребує уточнення, є мінімум один постраждалий", – написав він.

О 20:15 у Харкові було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом керованих авіаційних бомб.

О 20:43 був відбій.

ДОПОВНЕНО о 21:16. Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що поранено 19-річного чоловіка.

20 квітня російська армія вдарила по багатоповерхівці у Вовчанську Харківської області.

21 квітня Росія завдала ракетного удару по Одесі, внаслідок чого було поранено чотирьох людей: трьох чоловіків та жінку.

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