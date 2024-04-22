В Харкові гриміли вибухи: Росія цілила по інфраструктурному обʼєкту

Харків (Фото - сайт міськради)

Вдень 22 квітня в Харкові лунають вибухи. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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"У Харкові дуже гучно. Будете обережні", – написав мер о 16:37.

Тривогу у Харківській області оголошено з 14:55.

О 16:51 Терехов повідомив, що росіяни цілили по інфраструктурному обʼєкту. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

О 16:58 очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що протягом цієї години, крім Харкова, РФ завдала ударів по трьох населених пунктах області.

У Вовчанську керована авіабомба влучила на територію недіючого м’ясокомбінату.

У селі Слобожанське Харківського району влучання було у відкриту територію. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

У місті Дергачі також удар був по відкритій території. На цю хвилину — без постраждалих.

20 квітня російська армія вдарила по багатоповерхівці у Вовчанську Харківської області.

Ввечері 21 квітня у передмісті Харкова пролунав вибух, 19-річний чоловік отримав поранення.

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