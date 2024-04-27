Ночью против 27 апреля российская армия нанесла ракетный удар по Харькову: в результате атаки повреждены здания больницы, ранена женщина. Национальная полиция обнародовала видео последствий обстрелов.

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По данным полиции, около 00:30 27 апреля оккупанты ударили двумя ракетами по Салтовскому району города Харькова. Боеприпасы попали на территорию больницы.

В результате атаки, осколочные ранения получила пациентка больницы 1970 года рождения.

Фото: Telegram

Также в результате обстрела повреждены здание медучреждения, которое не эксплуатировалось, пищеблок и корпус, в котором на момент прилета находилось 60 пациентов и пять работников больницы. Пациентов из разбитых помещений перевели в другие корпуса, отметили в полиции.

Фото: Telegram

По предварительным выводам специалистов взрывотехнической службы, россияне обстреляли медучреждение из реактивных систем залпового огня С-300. На месте попаданий образовались огромные воронки.

22 апреля 2024 года оккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове.

Глава ОВА Синегубов рассказал, что российская армия попала по телебашне, общая высота которой составляла 250 м, ракетой Х-59: удар был на высоте около 140 метров.

24 апреля российские оккупанты нанесли два удара по Харькову, в результате чего ранения получили шесть человек.

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