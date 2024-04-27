ДТЭК: Ночью Россия повредила четыре ТЭС. В Минэнерго заявили об одном пострадавшем

Ночью Россия поднимала Ту-95МС и атаковала регионы крылатыми ракетами, а с утра российские военные подняли в воздух истребитель МиГ-31К

ТЭС (Фото: ДТЭК)

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ночью 27 апреля россияне атаковали энергообъекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях. В ДТЭК заявили, что в результате удара Россия серьезно повредила оборудование на четырех теплоэлектростанциях.

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Сегодня ночью в результате атаки пострадали четыре ТЭС ДТЭК.

Галущенко отметил, что на одном из объектов ранения получил начальник смены – у энергетика контузия. Он добавил, что последствия атак уточняются, ведется работа над ликвидацией.

Вечером 26 апреля и ночью 27 апреля Россия массированно атаковала Украину. Взрывы слышали, в частности, в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Только в Днепропетровской области, по данным ОВА, сбили 13 ракет.

С марта 2024 года Россия нанесла три массированных удара по энергосистеме Украины, выведя из строя до 7 ГВт мощностей генерации электроэнергии.

В результате ударов разрушены Днепровская ГЭС в Запорожье, Харьковская ТЭЦ-5, Змиевская и Трипольская ТЭС компании "Центрэнерго", Бурштынская и Ладыжинская ТЭС компании ДТЭК.

Министр энергетики Герман Галущенко сказал, что украинцам стоит запастись генераторами, пауэрбанками и готовиться к любым сценариям весной и летом.

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