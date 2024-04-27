ДТЕК: Вночі Росія пошкодила чотири ТЕС. У Міненерго заявили про одного постраждалого

Вночі проти 27 квітня Росія підіймала Ту-95МС й атакувала регіони крилатими ракетами, а зранку російські військові підняли в повітря винищувач МіГ-31К

ТЕС (Фото: ДТЕК)

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що уночі 27 квітня росіяни атакували енергооб'єкти в Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. У ДТЕК заявили, що внаслідок удару Росія серйозно пошкодила обладнання на чотирьох теплоелектростанціях.

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Сьогодні вночі внаслідок атаки постраждало чотири ТЕС ДТЕК.

Галущенко зазначив, що на одному з об'єктів поранень зазнав начальник зміни — енергетик отримав контузію. Він додав, що наслідки атак уточнюються, триває робота над ліквідацією.

Увечері 26 квітня і вночі 27 квітня Росія масовано атакувала Україну. Вибухи чули, зокрема, у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. Тільки в Дніпропетровській області, за даними ОВА, збили 13 ракет.

З березня 2024 року Росія завдала три масовані удари по енергосистемі України, вивівши з ладу до 7 ГВт потужностей генерації електроенергії.

Внаслідок ударів зруйновані Дніпровська ГЕС у Запоріжжі, Харківська ТЕЦ-5, Зміївська і Трипільська ТЕС компанії "Центренерго", Бурштинська й Ладижинська ТЕС компанії ДТЕК.

Міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що українцям варто запастися генераторами, павербанками й готуватися до будь-яких сценаріїв весною та влітку.

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