Сирський заявив, що ситуація на фронті має тенденцію до загострення
Ситуація на фронті наразі є складною та має тенденцію до загострення. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, виступаючи перед учасниками 21-го засідання у форматі "Рамштайн", що відбулось 26 квітня в онлайн-форматі.
Він зазначив, що перед учасниками коаліції виступили президент Володимир Зеленський, міністр оборони Рустем Умєров, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
"Я в свою чергу поінформував учасників коаліції про складну оперативно-стратегічну обстановку, яка має тенденцію до загострення; специфіку здійснення противником авіаударів по об‘єктах енергетичної інфраструктури; про наші нагальні потреби в ракетах, боєприпасах, озброєнні, військовій техніці та ключову роль їх своєчасного надходження", – повідомив Сирський.
Зеленський, виступаючи перед союзниками, заявив, що їхня роль у війні з Росією є ключовою, а також розповів, що наразі Україна найбільше потребує далекобійної зброї, систем протиповітряної оборони та артилерії.
- 26 квітня на засіданні "Рамштайн-21" США оголосили пакет для України на $6 млрд, але мова про довгострокову допомогу, а не постачання із наявних запасів. Пакет включатиме артилерійські боєприпаси, антидронову зброю, ракети класу "повітря-земля" для винищувачів та ракети для систем ППО.
- Канада виділить $2,1 млн на виробництво безпілотників українським оборонним комплексом, а також внесе ще $9,5 млн в ініціативу Чехії щодо закупівлі та доставлення боєприпасів великого калібру для України.
- Бельгія виділить 200 млн євро на ініціативу протиповітряної оборони під керівництвом Німеччини та поставить Україні ракети.
- Іспанія оголосила, що надасть Україні додаткові ракети до Patriot.
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