Сирський заявив, що ситуація на фронті має тенденцію до загострення

Головнокомандувач ЗСУ виступив перед союзниками на засіданні у форматі "Рамштайн" та проінформував про складну ситуацію на полі бою

Олександр Сирський (Фото - Facebook головнокомандувача ЗСУ)

Ситуація на фронті наразі є складною та має тенденцію до загострення. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, виступаючи перед учасниками 21-го засідання у форматі "Рамштайн", що відбулось 26 квітня в онлайн-форматі.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Він зазначив, що перед учасниками коаліції виступили президент Володимир Зеленський, міністр оборони Рустем Умєров, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

"Я в свою чергу поінформував учасників коаліції про складну оперативно-стратегічну обстановку, яка має тенденцію до загострення; специфіку здійснення противником авіаударів по об‘єктах енергетичної інфраструктури; про наші нагальні потреби в ракетах, боєприпасах, озброєнні, військовій техніці та ключову роль їх своєчасного надходження", – повідомив Сирський.

Зеленський, виступаючи перед союзниками, заявив, що їхня роль у війні з Росією є ключовою, а також розповів, що наразі Україна найбільше потребує далекобійної зброї, систем протиповітряної оборони та артилерії.

26 квітня на засіданні "Рамштайн-21" США оголосили пакет для України на $6 млрд, але мова про довгострокову допомогу, а не постачання із наявних запасів. Пакет включатиме артилерійські боєприпаси, антидронову зброю, ракети класу "повітря-земля" для винищувачів та ракети для систем ППО.

Канада виділить $2,1 млн на виробництво безпілотників українським оборонним комплексом, а також внесе ще $9,5 млн в ініціативу Чехії щодо закупівлі та доставлення боєприпасів великого калібру для України.

Бельгія виділить 200 млн євро на ініціативу протиповітряної оборони під керівництвом Німеччини та поставить Україні ракети.

Іспанія оголосила, що надасть Україні додаткові ракети до Patriot.

Читайте також: Росія не захоплювала Очеретине і Соловйове біля Авдіївки: дві третини контролюють ЗСУ