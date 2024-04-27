Сырский заявил, что ситуация на фронте имеет тенденцию к обострению

Главнокомандующий ВСУ выступил перед союзниками на заседании в формате "Рамштайн" и проинформировал о сложной ситуации на поле боя

Александр Сырский (Фото - Facebook главнокомандующего ВСУ)

Ситуация на фронте сейчас сложная и имеет тенденцию к обострению. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, выступая перед участниками 21-го заседания в формате "Рамштайн", состоявшемся 26 апреля в онлайн-формате.

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Он отметил, что перед участниками коалиции выступили президент Владимир Зеленский, министр обороны Рустем Умеров, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

"Я в свою очередь проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, имеющей тенденцию к обострению; специфике осуществления противником авиаударов по объектам энергетической инфраструктуры; о наших неотложных потребностях в ракетах, боеприпасах, вооружении, военной технике и ключевой роли их своевременного поступления", – сообщил Сырский.

Зеленский, выступая перед союзниками, заявил, что их роль в войне с Россией является ключевой, а также рассказал, что Украина сейчас больше всего нуждается в дальнобойном оружии, системах противовоздушной обороны и артиллерии.

26 апреля на заседании "Рамштайн-21" США объявили пакет для Украины на $6 млрд, но речь идет о долгосрочной помощи, а не по поставках из имеющихся запасов. Пакет будет включать артиллерийские боеприпасы, антидроновое оружие, ракеты класса "воздух-земля" для истребителей и ракеты для систем ПВО.

Канада выделит $2,1 млн на производство беспилотников украинским оборонным комплексом, а также внесет еще $9,5 млн в инициативу Чехии по закупке и доставке боеприпасов большого калибра для Украины.

Бельгия выделит 200 млн евро на инициативу противовоздушной обороны под руководством Германии и поставит Украине ракеты.

Испания объявила, что предоставит Украине дополнительные ракеты к Patriot.

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