У ніч на 28 квітня Росія завдала удару по Миколаєву. Вибухи пролунали приблизно о пів на п'яту ранку

Миколаїв (Фото: Олександр Сєнкевич)

Росія вночі вдарила по Миколаєву. Вибухи пролунали приблизно о пів на п'яту ранку, повідомив міський голова Сєнкевич.

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"Вибухи у Миколаєві. Зʼясовуємо", – написав він у Telegram приблизно через 15 хвилин після того, як у місті оголосили повітряну тривогу, пообіцявши надати офіційну інформацію пізніше.

Повітряні сили ЗСУ приблизно у цей же час повідомили про активність ворожої тактичної авіації на півдні й попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Російська пропаганда стверджує, що удар прийшовся по району одного з місцевих суднобудівних заводів.