Росія вночі вдарила по Миколаєву
Росія вночі вдарила по Миколаєву. Вибухи пролунали приблизно о пів на п'яту ранку, повідомив міський голова Сєнкевич.
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"Вибухи у Миколаєві. Зʼясовуємо", – написав він у Telegram приблизно через 15 хвилин після того, як у місті оголосили повітряну тривогу, пообіцявши надати офіційну інформацію пізніше.
Повітряні сили ЗСУ приблизно у цей же час повідомили про активність ворожої тактичної авіації на півдні й попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Російська пропаганда стверджує, що удар прийшовся по району одного з місцевих суднобудівних заводів.
- Уночі 27 квітня Росія завдала масованого повітряного удару по Україні, випустивши 34 ракети. Протиповітряній обороні вдалося знищити 21 з них.
- Міністр енергетики Герман Галущенко розказав, що вночі 27 квітня росіяни атакували енергооб'єкти в Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. У ДТЕК заявили, що внаслідок удару Росія серйозно пошкодила обладнання на чотирьох теплоелектростанціях. Ціллю атаки також був об'єкт газової інфраструктури у Львівській області.