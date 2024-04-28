В ночь на 28 апреля Россия нанесла удар по Николаеву. Взрывы раздались примерно в полпятого утра

Николаев (Фото: Александр Сенкевич)

Россия ночью ударила по Николаеву. Взрывы раздались примерно в половине пятого утра, сообщил городской голова Сенкевич.

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"Взрывы в Николаеве. Выясняем", — написал он в Telegram примерно через пятнадцать минут после того, как в городе объявили воздушную тревогу, пообещав предоставить официальную информацию позже.

Воздушные силы ВСУ примерно в то же время сообщили об активности вражеской тактической авиации на юге и предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Российская пропаганда утверждает, что удар пришелся по району одного из местных судостроительных заводов.