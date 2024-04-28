Россия ночью ударила по Николаеву
Россия ночью ударила по Николаеву. Взрывы раздались примерно в половине пятого утра, сообщил городской голова Сенкевич.
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"Взрывы в Николаеве. Выясняем", — написал он в Telegram примерно через пятнадцать минут после того, как в городе объявили воздушную тревогу, пообещав предоставить официальную информацию позже.
Воздушные силы ВСУ примерно в то же время сообщили об активности вражеской тактической авиации на юге и предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Российская пропаганда утверждает, что удар пришелся по району одного из местных судостроительных заводов.
- Ночью 27 апреля Россия нанесла массированный воздушный удар по Украине, выпустив 34 ракеты. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 21 из них.
- Министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что ночью 27 апреля россияне атаковали энергообъекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях. В ДТЭК заявили, что в результате удара Россия серьезно повредила оборудование на четырех теплоэлектростанциях. Целью атаки также являлся объект газовой инфраструктуры во Львовской области.