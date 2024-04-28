Важкі бої по всій лінії фронту. Сирський розповів про загострення бойових дій

З метою збереження життя та здоров'я деякі підрозділи Сил оборони перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки

Олександр Сирський (Фото: ОП)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що ситуація на фронті загострилася: російські окупаційні війська мають перевагу у силах та засобах.

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За словами Сирського, окупанти атакують по всій лінії фронту, маючи на окремих напрямках тактичні успіхи.

Водночас ситуація на передовій динамічно змінюється, окремі позиції переходять "з рук в руки" кілька разів протягом доби, що породжує "неоднозначне розуміння ситуації", визнав головком.

У Луганській області Росія намагається скористатися своєю перевагою у повітрі, ракетах та кількості артилерійських боєприпасів. Головним завданням для себе ставить вийти на адміністративну межу Луганської області, заявив Сирський.

На Куп'янському напрямку ворог зосереджує основні зусилля у напрямку населених пунктів Стельмахівка та Берестове. Там окупанти мали частковий успіх, але підрозділи Сил оборони зупинили їх. Також ворог продовжує наступ на село Терни на Лиманському напрямку, намагається витіснити українських військових за річку Чорний Жеребець — успіху не має.

На Сіверському напрямку противник наступає в районі Білогорівки та Роздолівки, намагається прорватися і блокувати Сіверськ, щоб створити умови для продовження наступу на Слов’янськ. Як зауважив Сирський, успіхів Росія не має — просування окупантів на цьому напрямку зупинене.

На Краматорському напрямку найгарячішими точками залишаються Іванівське та Часів Яр. Також противник намагається повернути під свій контроль Кліщіївку та вийти на рубіж по каналу Сіверський Донець — Донбас.

Найскладніша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, де тривають запеклі бої, зазначив Сирський. Росіяни на цих напрямках залучили до чотирьох бригад, намагаються розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки, пробиваючись до Покровська та Курахового.

З метою збереження життя та здоров’я українських військових, деякі підрозділи Сил оборони перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки, заявив головнокомандувач.

Він додав, що українські військові також покращили тактичне положення в районі Синьківки (Куп’янський напрямок) та Серебрянського лісництва (Лиманський напрямок).

25 квітня 2024 року Сили оборони спростували інформацію про нібито захоплення росіянами вогнетривкого заводу в Красногорівці Донецької області.

27 квітня у ЗСУ спростували інформацію про нібито захоплення росіянами населених пунктів Соловйове та Очеретине на Авдіївському напрямку.

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