Сирський наказав вводити резерви на Курахівський та Покровський напрямки

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що основні ударні сили РФ зосереджені на Курахівському та Покровському напрямках

Олександр Сирський (Фото: Telegram)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський вирішив посилити оборону на Покровському та Курахівському напрямках резервами. Про це він повідомив у Facebook.

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"У звʼязку зі складною ситуацією на сході, протягом двох діб працював у частинах, які ведуть оборонні дії на Покровському та Курахівському напрямках, тобто на напрямку головного удару противника. Саме тут зосереджені основні ударні сили ворога", – заявив Сирський.

Головком зазначив, що під час роботи з командирами бригад та їх підлеглими ухвалив рішення щодо посилення оборони резервами, виділення додаткової кількості ракет, боєприпасів, засобів радіоелектронної боротьби та безпілотників.

За його словами, окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ та, розвиваючи успіх, вийти на Курахове та Покровськ. Сирський зазначив, що противник має чисельну перевагу в особовому складі, озброєнні та військовій техніці й щодня атакує українські позиції.

Головком наголосив, що завдання Сил оборони – утримати займані рубежі та позиції, вогнем артилерії, ударними безпілотниками та всіма засобами завдати максимальних втрат ворогу, виснажити його, тим самим зірвати ворожі плани й виграти час для формування та підготовки резервів.

28 квітня Сирський повідомив, що Сили оборони відійшли західніше населених пунктів Бердичі, Семенівка та Новомихайлівка в Донецькій області.

2 травня речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що Сили оборони та підрозділи ЗСУ відійшли на більш підготовлені та захищені позиції.

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