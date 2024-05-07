Спецподразделение KRAKEN показало видео из Часова Яра. Заверило: там ни одного оккупанта

Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны KRAKEN, участвовавшее в успешном харьковском наступлении в сентябре 2022-го, показало видео из изувеченного войной Часова Яра Бахмутского района Донецкой области. Бойцы заверили, что ни одного оккупанта на территории города пока нет.

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В KRAKEN сообщили, что бойцы спецподразделения уже месяц стоят на защите города, держат оборону, ежедневно уничтожают многочисленного противника, жгут вражескую бронированную технику и берут пленных.

"Враг пытается продвигаться с разных направлений, однако благодаря слаженной работе подразделения ни одного оккупанта в городе сейчас нет", – сказано в сообщении.

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Карта – DeepState

14 апреля главком ВСУ Сырский сообщил, что высшее военное руководство России поставило своим оккупационным войскам задачу — захватить Часов Яр до 9 мая.

В начале мая представитель ГУР Скибицкий заявил, что, вероятно, это лишь вопрос времени, когда Украина утратит Часов Яр в Донецкой области.

5 мая спикер "Хортицы" Волошин сообщил, что Россия сосредоточила возле Часова Яра до 25 000 военных.

7 мая ВСУ опровергли, что якобы взорвали мост в районе Часова Яра.

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