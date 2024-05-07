Россияне пытались на мотоциклах ворваться на позиции десантников и сгорели – видео

В районе Новомихайловки, где идут одни из самых ожесточенных боев на фронте, десантники 79 ОДШБр уничтожили технику россиян с личным составом

Иллюстративное фото - 79 бригада, Facebook

В районе Новомихайловки на Новопавловском направлении оккупанты пытались ворваться на мотоциклах на позиции 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, однако получили отпор от украинских десантников. Пресс-служба бригады опубликовала видео.

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По данным 79 ОДШБр, во время этого штурма уничтожены восемь мотоциклов и одна БМП оккупантов с пехотой. Еще одна БМП и танк были повреждены.

В утренней сводке Генштаб сообщал, что на Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка, Константиновка, Водяное и Урожайное. Там за прошедшие сутки россияне 15 раз пытались прорвать оборону ВСУ.

Карта – DeepState

22 апреля у Шойгу заявили, что оккупанты "полностью взяли" Новомихайловку. Командир 79-й бригады Шаматалюк опроверг эту информацию: на тот момент продолжались бои, и украинские силы контролировали 15-20% населенного пункта.

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