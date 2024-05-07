Росіяни намагались на мотоциклах увірватись на позиції десантників і згоріли – відео

В районі Новомихайлівки, де тривалий час йдуть одні із найзапекліших боїв на фронті, десантники 79 ОДШБр знищили техніку росіян з особовим складом

Ілюстративне фото - 79 бригада, Facebook

В районі Новомихайлівки на Новопавлівському напрямку окупанти намагались увірватись на мотоциклах на позиції 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, проте отримали відсіч від українських десантників. Пресслужба бригади опублікувала відео.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За даними 79 ОДШБр, під час цього штурму знищено вісім мотоциклів і одну БМП окупантів із піхотою. Ще одну БМП і танк було пошкоджено.

У ранковому зведенні Генштаб повідомляв, що на Новопавлівському напрямку Сили оборони і далі стримують ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне. Там протягом минулої доби росіяни 15 разів намагались прорвати оборону ЗСУ.

Карта – DeepState

22 квітня У Шойгу заявили, що окупанти "повністю взяли" Новомихайлівку. Командир 79 бригади Шаматалюк спростував цю інформацію: на той момент тривали бої, і українські сили контролювали 15-20% населеного пункту.

Читайте також: ЗСУ спростували, що нібито підірвали міст у районі Часового Яру