Бойцы 24 ОМБр показали, как штурмовали позиции оккупантов возле Часова Яра – видео

События происходят в лесу неподалеку от Часова Яра – города, который захватчики хотели захватить до 9 мая

Фото: 24 ОМБр/Facebook

Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады показали отрывок из штурма позиций российских оккупантов в лесу около Часова Яра Донецкой области. Видео военные опубликовали в YouTube.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В ролике видно, как украинские воины атакуют позиции врага, забрасывая гранатами и обстреливая из пулеметов его блиндажи. На одном из кадров бойцы показывают уже ликвидированных оккупантов. В течение всего времени можно услышать звуки выстрелов – отдаленных и совсем близко.

Кремль приказывал своим военным взять Часов Яр до 9 мая. Впрочем, бои продолжаются и сегодня, несмотря на то, что захватчики не оставляют попыток захватить город, продвигаясь малыми штурмовыми группами.

Ранее представитель Нацгвардии Руслан Музычук объяснял, что географическое положение Часова Яра дает украинским военным возможность держать под огневым контролем важные участки вокруг города и отбрасывать врага.

В начале мая 2024 года представитель ГУР Скибицкий заявил, что, вероятно, это лишь вопрос времени, когда Украина потеряет Часов Яр в Донецкой области.

5 мая спикер "Хортицы" Волошин сообщил, что Россия сосредоточила возле Часова Яра до 25 000 военных.

7 мая ВСУ опровергли, что якобы взорвали мост в районе Часова Яра.

9 мая глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что если оккупантам удастся захватить Часов Яр, они продолжат продвигаться вглубь Украины.

Смотрите также: Спецподразделение KRAKEN показало видео с Часового Яра. Заверил: там ни одного россиянина