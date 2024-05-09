Глава Донецкой ОВА: Если Россия захватит Часов Яр, она будет продвигаться вглубь Украины

Вадим Филашкин заявил, что Силы обороны не позволят россиянам воплотить в реальность свои планы

Вадим Филашкин (Фото: Facebook)

Если российским оккупационным войскам удастся захватить Часов Яр, они продолжат продвигаться вглубь Украины, заявил в интервью Sky News глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Однако, по его словам, украинские военные этого не допустят.

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Отвечая на вопрос, какая опасность ждет Украину и весь мир, если Россия захватит не только Часов Яр, но и весь Донбасс, Филашкин сказал: "Враг будет продвигаться дальше [вглубь Украины]. Но мы этого не допустим и сделаем все возможное и невозможное, чтобы задержать врага здесь, в Донецкой области, и восстановить границы, которые были в 1991 году".

По словам главы Донецкой ОВА, войска РФ пытаются прорвать оборонительные линии восточной Украины, и ежедневно в регионе производится от 1500 до 2500 артиллерийских выстрелов и авиаударов.

Он добавил, что с начала большой войны только в Донецкой области Россия убила около 2500 гражданских лиц и ранила еще почти 5000.

14 апреля 2024 года главком ВСУ Сырский сообщил, что высшее военное руководство России поставило своим оккупационным войскам задачу — захватить Часов Яр до 9 мая.

В начале мая представитель ГУР Скибицкий заявил, что, вероятно, это лишь вопрос времени, когда Украина потеряет Часов Яр в Донецкой области.

5 мая спикер "Хортицы" Волошин сообщил, что Россия сосредоточила возле Часова Яра до 25 000 военных.

7 мая ВСУ опровергли, что якобы взорвали мост в районе Часова Яра.

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