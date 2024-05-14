Сумщина. ЗСУ: Готуємося, дамо відсіч, якщо росіяни спробують зайти

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони даватимуть відповідь у разі спроби наступальних дій росіян на Сумську область. Водночас ситуація на півночі є напруженою, тривають обстріли прикордоння, повідомив речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник в інтерв'ю радіо Свобода.

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Він повідомив, що лише за минулу добу захисники зафіксували на Чернігівщині та Сумщині 55 обстрілів.

За даними військового, росіяни стягували певні частини, збільшували свою присутність на кордоні – Україна відстежує ці рухи підрозділів особового складу та техніки загарбників.

Мисник зазначив, що кордон на Сумщині становить 560 кілометрів – і захисники відстежують, де відбувається концентрація російських сил, де вони здійснюють найбільші обстріли та намагаються прорвати українську оборону, застосовуючи диверсійно-розвідувальні групи.

"Тобто ми готуємося до будь-якого розвитку. І якщо спроба буде проникнення на територію України, наступальних дій – ми будемо давати відповідь", – підсумував речник.

13 травня 2024 року на Сумщині було ухвалено рішення про завчасну добровільну евакуацію з прикордонних міст Білопілля та Ворожба.

Того ж вечора президент Зеленський повідомив, що фіксується активність загарбників проти Сумщини та Чернігівщини – диверсійні групи та обстріли, натомість Україна відповідає їм вогнем.